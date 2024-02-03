«Не в этом году». Анастасия Потапова — о том, что не защитила титул в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова, 27-я ракетка мира, высказалась о том, что не защитила титул турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В пятницу, 2 февраля, спортсменка в двух сетах четвертьфинала соревнований уступила другой россиянке — 21-й ракетке мира Екатерине Александровой.

«Не в этом году. Но я всё ещё довольна своей игрой и не могу дождаться возвращения сюда в следующем году», — написала спортсменка в социальной сети.

Напомним, в 2023 году Анастасия Потапова стала чемпионкой турнира в Линце, в финале в двух сетах уверенно обыграв хорватку Петру Мартич. В лайв-рейтинге WTA российская теннисистка после потери очков за полуфинал и титул опустится на промежуточную 27-ю позицию.