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Чесноков — о снятии Медведева с турнира в Роттердаме: это правильное решение

Чесноков — о снятии Медведева с турнира в Роттердаме: это правильное решение
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал решение третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева о снятии с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Медведев пробежал настолько тяжелый марафон на Australian Open, что быстро восстановиться после него было нереально. Это правильное решение, иногда нужно отдыхать и тренироваться. К тому же Медведев выходом в финал обеспечил себе хороший запас очков, поэтому может позволить себе пропуск нескольких турниров перед „Мастерсами“ в Индиан-Уэллсе и Майами», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, Медведев является действующим победителем турнира в Нидерландах и не сможет защитить титул, завоёванный после победы над Янником Синнером 19 февраля 2023 года со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

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