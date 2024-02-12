34-летняя Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира в Дохе
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.
В матче первого раунда 34-летняя Азаренко со счётом 6:3, 3:6, 6:3 обыграла 52-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх (Q). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 35 минут.
Доха (ж). 1-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 15:40 МСК
52
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
1 : 2
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|3
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|3
|6
31
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Азаренко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Френх два эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.
Следующей соперницей Азаренко в Дохе станет победительница поединка Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10) — Синьюй Ван (Китай).
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