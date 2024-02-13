Тренер Дубров рассказал, чем Арина Соболенко удивила его больше всего в прошлом сезоне

Антон Дубров, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Арины Соболенко, рассказал, чем белоруска удивила его больше всего в прошлом сезоне.

«Когда начала укорачивать… (смеётся). Скорее, на прошлой предсезонке в течение пяти недель: в конце 2022-го – в начале 2023-го. Когда у неё что-то могло не получаться на тренировке, ясное дело, она могла беситься. Но это было в пределах нормы — ничего критичного. Но при этом произошла резкая трансформация: тот месяц прошёл на полном понимании, она максимально принимала всё, что происходило, всё, что ей говорили вокруг на корте и вне корта. У неё не было раздражительности. Всё чётко, без эмоций, была какая-то цель: у нас такая задача, и она её продолжала выполнять. Арина тот опыт перенесла и на этот сезон: приехала в Австралию без эмоций. Воспринимала ситуацию как есть. Это был большой буст для неё на АО в 2023-м, потому что она смогла дойти до финала, не потеряв много эмоций», – сказал Антон Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.