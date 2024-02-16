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Экс-первая ракетка по юниорам Дёмин рассказал, какой совет дал ему Рафаэль Надаль

Экс-первая ракетка по юниорам Дёмин рассказал, какой совет дал ему Рафаэль Надаль
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Экс-первая ракетка ITF, чемпион парного «Ролан Гаррос» и финалист Уимблдона Ярослав Дёмин рассказ какой совет дал ему испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Дёмин проводит свой второй сезон в академии Надаля.

«Когда после своей подачи начинается розыгрыш, то я часто пытаюсь перевести – открыть корт. Но лучше сыграть следующий мяч в центр, чтобы сохранить очко. Потому что раньше при этом много ошибался: старался открыть корт и дальше развивать розыгрыш. Так быстро обмен нельзя заканчивать, потому что как раз профессионалы из то-100 не торопятся: когда есть момент, они открывают, но никогда не пытаются это делать с каждого мяча», – сказал Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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