Экс-первая ракетка по юниорам Дёмин рассказал, какой совет дал ему Рафаэль Надаль

Экс-первая ракетка ITF, чемпион парного «Ролан Гаррос» и финалист Уимблдона Ярослав Дёмин рассказ какой совет дал ему испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Дёмин проводит свой второй сезон в академии Надаля.

«Когда после своей подачи начинается розыгрыш, то я часто пытаюсь перевести – открыть корт. Но лучше сыграть следующий мяч в центр, чтобы сохранить очко. Потому что раньше при этом много ошибался: старался открыть корт и дальше развивать розыгрыш. Так быстро обмен нельзя заканчивать, потому что как раз профессионалы из то-100 не торопятся: когда есть момент, они открывают, но никогда не пытаются это делать с каждого мяча», – сказал Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.