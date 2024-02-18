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Алькарас – о поражении от Харри: мой уровень должен повыситься, чтобы я выигрывал титулы

Алькарас – о поражении от Харри: мой уровень должен повыситься, чтобы я выигрывал титулы
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира, Карлос Алькарас прокомментировал сенсационное поражение в двух сетах в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина) от чилийца Николаса Харри (21-я ракетка мира) 6:7 (2:7), 3:6.

Буэнос-Айрес. 1/2 финала
18 февраля 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Николас Харри
21
Чили
Николас Харри
Н. Харри

«Это тяжёлое поражение, оно меня очень ранило. Есть много вещей, которые мне нужно улучшить, и мой уровень должен повыситься, чтобы я выигрывал титулы. Я играл в хороший теннис, но очень далекий от моего реального уровня. Я чувствовал себя хорошо физически, и это важно. Я думаю, что скоро начну давать хорошие результаты. Но иметь возможности для победы и проигрывать в шаге от финала – это сложно.

Положительным моментом является то, что я вижу, что мне есть что улучшать. Я знаю, что мне нужно внимательнее следить за игрой и считывать своих оппонентов, чтобы показывать свою лучшую версию в моменты напряжения. Сегодня мне не хватило этого при счете 0:30, ведь я мог сыграть там по-другому.

У Харри есть уровень, благодаря которому он может победить любого соперника», – приводит слова Алькараса ATP Tour.

Напомним, в финале турнира чилийский теннисист Харри встретится с аргентинцем Факундо Диасом Акостой (87-я ракетка).

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.

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