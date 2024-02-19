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Паула Бадоса не смогла завершить стартовый матч в Дубае. Она плакала на корте

Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом поединке Бадоса (нынешняя 74-я ракетка мира) встречалась со 181-м номером мирового рейтинга швейцаркой Лулу Сун (WC). Сун выиграла первую партию со счётом 6:4. После чего Паула приняла решение завершить борьбу.

Испанка не смогла сдержать слёз при общении с докторами, которые вышли к ней на корт.

Неполный матч продлился 52 минуты. Бадоса восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала два заработанных брейк-пойнта. На счету Сун три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Ранее, на турнире в Дохе, Бадосе удалось преодолеть один круг. Во втором она уступила канадке Лейле Фернандес.