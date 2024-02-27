Циципас — о напряжённом графике: пока здоров, не вижу причин останавливаться

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о напряжённом графике соревнований.

«Я никогда особо об этом не думал, но мне кажется, что большое количество турниров — это хороший знак для меня. В прошлом году я провёл где-то 25-26 турниров. Я много играл. В течение 2023 года я активно участвовал в турнирах, сыграл много матчей в одиночном разряде. Пока моё тело здорово, я готов выступать. Я каждый раз сражаюсь и не вижу причин останавливаться и думать о меньшем», — сказал Циципас в интервью Tennis TV.

Напомним, в 2023 года Циципас провёл 77 матчей. Лучшими результатами греческого теннисиста в прошлом сезоне стали выход в финал Открытого чемпионата Австралии и титул ATP-250 в Лос-Кабосе.