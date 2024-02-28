Хольгер Руне вышел во второй круг турнира в Мексике, обыграв Майкла Ммо
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Седьмая ракетка мира Хольгер Руне вышел во второй круг теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).
Акапулько. 1-й круг
28 февраля 2024, среда. 04:55 МСК
122
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Хольгер Руне
Х. Руне
В первом раунде датчанин со счётом 6:2, 6:3 обыграл 122-ю ракетку мира американца Майкла Ммо. Встреча теннисистов длилась 1 час 31 минуту. На счету Руне шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. Ммо отметился двумя эйсами и шестью двойными ошибками, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Александр Ковачевич (США) – Джордан Томпсон (Австралия).
турнира ATP-500 в Акапулько пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 2 206 080. Победителем 2023 года является австралиец Алекс де Минор.
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