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Хольгер Руне вышел во второй круг турнира в Мексике, обыграв Майкла Ммо

Хольгер Руне вышел во второй круг турнира в Мексике, обыграв Майкла Ммо
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Седьмая ракетка мира Хольгер Руне вышел во второй круг теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Акапулько. 1-й круг
28 февраля 2024, среда. 04:55 МСК
Майкл Ммо
122
США
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

В первом раунде датчанин со счётом 6:2, 6:3 обыграл 122-ю ракетку мира американца Майкла Ммо. Встреча теннисистов длилась 1 час 31 минуту. На счету Руне шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. Ммо отметился двумя эйсами и шестью двойными ошибками, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Александр Ковачевич (США) – Джордан Томпсон (Австралия).

турнира ATP-500 в Акапулько пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 2 206 080. Победителем 2023 года является австралиец Алекс де Минор.

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