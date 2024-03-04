Янчук: решение начислить Рублёву очки неслучайное, в теннисе нужно ввести систему VAR

Российский тренер по теннису Виктор Янчук отреагировал на решение ATP начислить российскому теннисисту Андрею Рублёву 200 очков за победу в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае. Россиянин был дисквалифицирован в полуфинале соревнований за мат в адрес судьи.

«Неслучайно появилось решение начислить Рублёву очки. Значит, опыт подсказывает, что оно целесообразно. Но насколько оно полезно и эффективно? Время покажет.

Досадно, что Рублёв немножко погорячился, но, с другой стороны, есть правила, которые надо соблюдать. И они обязательны для всех. Не так часто возникают конфликты из-за линейных. На крупных турнирах есть система электронной проверки. Она безупречна. Здесь я проблемы не вижу.

Я думаю, что видеопросмотры себя оправдывают. Нужно ввести такую автоматическую систему, чтобы оперативно решался вопрос», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.