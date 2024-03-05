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«Хватит дискриминировать русских игроков». Фанаты из Европы раскритиковали ATP в соцсетях

«Хватит дискриминировать русских игроков». Фанаты из Европы раскритиковали ATP в соцсетях
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Ассоциация теннисистов-профессионалов выложила в своих социальных сетях пост — прогноз четвертьфиналистов турнира в Индиан-Уэллсе, где около фамилий Андрея Рублёва и Даниила Медведева не было никакого флага. Болельщики отреагировали на это в комментариях.

Турнирная сетка Индиана-Уэлс
Календарь турнира в Индиана-Уэлс

«ATP, поставь российский флаг около их имён. ХВАТИТ УЖЕ!»

«А где родились Рублёв и Медведев? Или они не с этой планеты?»

«Я надеюсь, русские теннисисты продолжат удерживать преимущество, выиграют все турниры и останутся в АТР».

«Хватит дискриминировать российских игроков! Как насчёт того, чтобы убрать флаги игроков США, Израиля, Турции, Китая? Насколько мне известно, они все нарушали права человека!» — написали фанаты под постом АТР.

Напомним, сейчас теннисисты из России могут выступать на международной арене, но делают это под нейтральным флагом.

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