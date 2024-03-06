Паула Бадоса снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы

Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы.

В основной сетке испанскую теннисистку заменит Надия Подороска (Аргентина).

«Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в моём любимом турнире. Я сделала всё возможное, чтобы сыграть, но этого оказалось недостаточно.

Я переживаю очень сложный период из-за травмы, но каждый день борюсь за то, чтобы вернуться как можно скорее. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживают меня. Мне жаль, что я не оправдала ваших ожиданий. В последнее время вы слышите от меня только грустные новости.

Кроме того, хочу отдельно поблагодарить организаторов турнира за предоставленный уайлд-кард. Увидимся в следующем году!» — написала спортсменка в социальных сетях.