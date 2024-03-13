Бадоса: мы с Циципасом начали наши отношения в очень тяжёлый для меня момент

Бывшая вторая ракетка мира 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась новыми фактами о романе с бывшей третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции.

«Мы встретились в момент, который был очень тяжёлым для меня. Я ощущала себя плохо из-за обострившийся травмы. С тех пор как мы начали наши отношения, я чувствую от него столько поддержки. Он всегда рядом, сопереживает моим травмам, а также, может быть, это звучит банально, вдохновляет меня. Во всех неудачах я стараюсь сопереживать ему, а он мне. Даже сегодня он здесь, со мной, поддерживает меня и проводит время», — сказала испанка в подкасте Inside-In.

Напомним, впервые о романе теннисистов заговорили после «Ролан Гаррос». Тогда Бадоса не участвовала в турнире из-за травмы, но пришла поддержать Циципаса на трибуны.

Отметим, что в турнире в Индиан-Уэллсе, который проходит с 6 по 17 марта, Бадоса снова не участвовала из-за травмы. Стефанос Циципас вылетел в четвёртом круге, проиграв Иржи Легечке из Чехии со счётом 2:6, 4:6.