Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бадоса: мы с Циципасом начали наши отношения в очень тяжёлый для меня момент

Бадоса: мы с Циципасом начали наши отношения в очень тяжёлый для меня момент
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась новыми фактами о романе с бывшей третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции.

«Мы встретились в момент, который был очень тяжёлым для меня. Я ощущала себя плохо из-за обострившийся травмы. С тех пор как мы начали наши отношения, я чувствую от него столько поддержки. Он всегда рядом, сопереживает моим травмам, а также, может быть, это звучит банально, вдохновляет меня. Во всех неудачах я стараюсь сопереживать ему, а он мне. Даже сегодня он здесь, со мной, поддерживает меня и проводит время», — сказала испанка в подкасте Inside-In.

Напомним, впервые о романе теннисистов заговорили после «Ролан Гаррос». Тогда Бадоса не участвовала в турнире из-за травмы, но пришла поддержать Циципаса на трибуны.

Отметим, что в турнире в Индиан-Уэллсе, который проходит с 6 по 17 марта, Бадоса снова не участвовала из-за травмы. Стефанос Циципас вылетел в четвёртом круге, проиграв Иржи Легечке из Чехии со счётом 2:6, 4:6.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 21:10 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Материалы по теме
Циципас – о поддержке Бадосы: я делаю всё возможное, чтобы она чувствовала себя хорошо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android