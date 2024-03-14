19-летняя Диана Шнайдер уверенно вышла в полуфинал челленджера в Чарльстоне

74-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно вышла в полуфинал турнира серии «челленджер» в Чарльстоне (США).

В четвертьфинальном поединке Шнайдер (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 85-й номер рейтинга WTA, представительницу Франции Осеан Доден. Встреча теннисисток продлилась ровно 1 час. Шнайдер 11 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Доден один эйс, шесть двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Чарльстона Шнайдер сразится с 66-й ракеткой мира, представительницей Китая Ван Яфань (6).

Напомним, что Шнайдер блестяще начала сезон 2024 — она завоевала дебютный титул на уровне WTA (в Хуахине).