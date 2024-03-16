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Новак Джокович объяснил своё решение сняться с «Мастерса» в Майами

Новак Джокович объяснил своё решение сняться с «Мастерса» в Майами
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 20 по 31 марта.

«Привет, Майами! К сожалению, я не буду играть в этом году у вас. На данном этапе моей карьеры я пытаюсь найти баланс между личным и профессиональным графиками. Мне жаль, что я не увижу одних из лучших и самых страстных болельщиков в мире. Я с нетерпением жду будущих соревнований здесь!» — написал Джокович в своих социальных сетях.

Далее в календаре 36-летнего Джоковича запланировано выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

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