Роддик: карьерные успехи Свёнтек недооценивают. Она приближается к Шараповой

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о первой ракетке мира 22-летней польской теннисистке Иге Свёнтек.

«Карьерные успехи Иги Свёнтек недооценивают. В таком возрасте быть победительницей четырёх ТБШ, восьми турниров WTA-1000 и 19 турниров WTA — это впечатляюще. Она приближается к таким игрокам, как Энен, Шарапова, Дэвенпорт и Клейстерс. Да, она очень хороша», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

Напомним, ранее Свёнтек одержала победу на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале Марию Саккари из Греции (6:4, 6:0). Польская спортсменка стала двукратной чемпионкой этих соревнований. Кроме неё, ещё девять теннисисток дважды выигрывали турнир в Индиан-Уэллсе, в том числе и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова.