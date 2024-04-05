Даниил Медведев: переживал трагедию в «Крокусе», выходя на корт и в кругу семьи

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Российский спортсмен рассказал о тяжёлом состоянии после трагедии, а также объяснил, почему не стал ничего публиковать в социальных сетях после произошедшего.

«Это были ужасные новости. Соболезную всем семьям пострадавших и погибших. Переживал трагедию в «Крокусе», выходя на корт и в кругу семьи. Но турнир пришлось продолжать, хотя было тяжело. Некоторые люди заметили, что я ничего не выставил в социальных сетях, и кто-то меня за это осудил. Но я просто живу по принципу, что соцсети не есть жизнь. Стараюсь этому следовать и хочу потом прививать это своим детям. Поэтому то, что я не написал слов скорби в социальных сетях, не значит, что меня это не волнует. Переживал и продолжаю переживать случившееся. Надеюсь, что все люди смогут через это пройти и жить дальше», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область) произошёл 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здании началась стрельба, прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В результате трагедии есть пострадавшие и погибшие.