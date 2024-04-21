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Елена Рыбакина повторила достижение Виктории Азаренко, зафиксированное в 2012 году

Елена Рыбакина повторила достижение Виктории Азаренко, зафиксированное в 2012 году
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Чемпионка Уимблдона 2022 года, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет в пятом финале турниров WTA в текущем сезоне.

Последний раз в пять финалов за первые четыре месяца сезона выходила Виктория Азаренко в 2012 году. Тогда белоруска одержала 26 побед подряд, завоевав титул на Открытом чемпионате Австралии и турнирах в Сиднее, Дохе и Индиан-Уэллсе. Кроме того, Азаренко вышла в финал соревнований в Штутгарте, где уступила россиянке Марии Шараповой (1:6, 4:6).

Напомним, сегодня, 21 апреля, Рыбакина сыграет в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте с украинской теннисисткой Мартой Костюк (27-я ракетка мира).

Штутгарт. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:05 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Марта Костюк
27
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Начало матча запланировано на 14:00 мск. Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет $ 802 237.

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