Джокович впервые за семь лет может сыграть с Марреем. Зачем Новак заявился в Женеву

С 19 по 25 мая в Женеве (Швейцария) и в Лионе (Франция) пройдут грунтовые турниры категории ATP-250. Это последние соревнования перед «Ролан Гаррос», который по традиции запланирован на конец мая — начало июня. Изначально лидеры мирового рейтинга не имели намерений выступать на этих состязаниях. Однако 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в последний момент передумал и заявился в Женеву.

Примечательно, что это лишь третий случай в истории, когда Джокович выступит на турнире по уайлд-кард. Впервые это случилось с ним в Бангкоке в 2004 году, и тогда 17-летний Новак проиграл в первом же матче. А в Лондоне-2018 серб дошёл до финала, где уступил Марину Чиличу. Как будет на этот раз, узнаем уже на следующей неделе.

Новак Джокович на турнире в Бангкоке в 2004 году Фото: Ian Walton/Getty Images

Кого нужно пройти Джоковичу, чтобы завоевать титул в Женеве? Первый круг он пропускает, а во втором, не исключено, сыграет с трёхкратным победителем мэйджоров Энди Марреем. Это произойдёт в том случае, если Маррей в первом круге пройдёт немца Янника Ханфмана.

Джокович и Маррей вот уже семь лет не противостояли друг другу в официальных матчах. В финале Дохи-2017 серб оказался сильнее — 6:3, 5:7, 6:4. Два года назад они должны были встретиться на «Мастерсе» в Мадриде, но тогда британец снялся перед игрой 1/8 финала. В целом же в личных встречах явный перевес на стороне Новака: 25-11.

Если Джокович выйдет в четвертьфинал, то там его соперником, вполне вероятно, станет нидерландец Таллон Грикспор (6). Возможный оппонент серба по полуфиналу — Тейлор Фритц (3), а по финалу — Каспер Рууд (2)/Бен Шелтон (4).

Зачем вообще Джокович заявился в Женеву? Можем назвать как минимум три причины. Непроходимых соперников, как мы видели, у Новака вроде бы нет, пусть это и грунтовый турнир. Но те же самые соображения возникали и перед «Мастерсом» в Риме, который серб провалил. Там он в третьем круге сенсационно проиграл чилийцу Алехандро Табило, который в итоге остановился на полуфинальной стадии. И кто знает, как всё сложилось бы, если бы не тот самый инцидент с бутылкой…

В общем, перед «Ролан Гаррос» Новаку явно не хватает игровой практики, вот он и передумал в последний момент. Во-вторых, Джокович, будучи максималистом, не намерен отдавать Яннику Синнеру звание первой ракетки мира. Изначально картина выглядела следующим образом: если Синнер снимается с «Ролан Гаррос», то сербу нужно выходить в финал турнира, чтобы остаться на вершине. Если уже сейчас отнять у них очки за прошлогодний турнир, то у Новака останется 7860 баллов, у Янника — 8725. За выход в полуфинал «РГ» дают 800 очков, за финал — 1300. То есть в этих условиях Джоковичу даже полуфинала не хватает.

Ситуация меняется, если серб выиграет Женеву и получит 250 очков. Тогда разрыв между ним и Синнером в лайв-рейтинге перед «РГ» сократится до 615 очков. А это означает, что в случае титула в Женеве Новаку достаточно будет выйти в полуфинал «Ролан Гаррос», чтобы остаться первой ракеткой мира после турнира в Париже. Опять-таки всё это в случае, если Янник не сыграет на грунтовом мэйджоре.

Наконец, в 2021 году Джокович уже проделал похожий трюк с выступлением на «250-нике» перед «Ролан Гаррос». Только тогда он выиграл домашний для себя турнир в Белграде. А потом победил и в Париже, проявив характер. В 1/8 финала серб отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Лоренцо Музетти (в пятой партии итальянец снялся, проигрывая 0:4), в полуфинале одержал волевую победу над Рафаэлем Надалем (пожалуй, лучшим грунтовиком в истории), а в финале — сверхволевую над Стефаносом Циципасом: 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4!

При этом многие эксперты с удивлением восприняли новость, что Джокович решил выступить в Женеве. «Я очень удивлён, что два топ-игрока — Джокович и Рууд — сыграют на турнире за неделю до «Ролан Гаррос». На турнире «Большого шлема», в пятисетовом формате, нужно быть уверенным, что уровень энергии находится на максимуме. Они же явно чувствуют, что им нужно больше матчей.

Джокович, очевидно, считает, что ему нужно провести ещё несколько встреч. Лично мне не кажется, что ему нужно играть больше. Это удивительно, но доказывает, что парни ищут больше конкуренции», — сказал бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн, чьи слова приводит Tennis365.

Новак Джокович на «Мастерсе» в Риме в 2024 году Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Это необычно. Немного странно, что он будет играть. Топ-игроки часто используют первые несколько матчей, чтобы вкатиться в турнир, потому что в течение двух недель нужно сыграть очень много тенниса в пятисетовом формате. Но он знает, как выигрывать матчи, как щёлкнуть тумблером и добиться результата.

Когда он проиграл Табило на этой неделе, то выглядел отрешённым. Новак думал, что Табило не сможет оказать сопротивления. Он допустил двойную ошибку на матчболе, его освистали, когда он покидал корт, а он ушёл и подумал, что ему нужно подойти к «Ролан Гаррос» на позитивной ноте. Это очень интересно», — сказала бывшая теннисистка, а ныне телеэксперт Аннабель Крофт, чьи слова приводит Tennis365.

А чемпион US Open 2003 года Энди Роддик взглянул на проблему с высоты. «Он приезжает в Рим, и тут происходит скандал с бутылкой. Затем он выходит — и с треском проваливает матч с Табило. Это хороший игрок. Но он не Новак Джокович.

Меня беспокоит его форма. Это странные ситуации – возможно, это просто доказывает, что со временем даже такому человеку, как Новак, всё ещё нужна постоянная игровая практика. Не уверен, что получится постоянно коротко отдыхать, а потом играть как прежде, каким бы великим он ни был. Но потом я думаю: значит ли это, что он настолько великий, что мы ждём от него, что он будет величайшим и без практики?» — цитирует его Eurosport.