Андреевы снова сыграют вместе в основе ТБШ. Ждём прорыва от Мирры и Эрики на «РГ»-2024?

Жеребьёвка на турнирах «Большого шлема» – один из самых трепетных моментов всех соревнований, который определяет перспективы игрока на мэйджоре. Жребий либо ему благоволит, либо подкидывает суровые испытания.

На приближающемся «Ролан Гаррос» так по-разному турнирная сетка сложилась для самых перспективных сестёр в российском теннисе – Мирры и Эрики Андреевых. Путь в Париже в этом году у них получается разным и по-своему непростым.

17-летняя Мирра (38-я ракетка мира) в первом круге сыграет с американкой Эминой Бектас (98). Ранее девушки не встречались. 31-летняя американская спортсменка в основе «Ролан Гаррос» сыграет впервые. До этого единожды на Уимблдоне и дважды на Australian Open Эмина завершала борьбу в первом круге. Лучшим показателем Бектас в рейтинге была 82-я строчка прошлой осенью.

Во втором круге Андрееву-младшую может ждать Виктория Азаренко (21), с которой ранее Мирра не играла. В третьем круге 17-летняя россиянка может выйти на приятельницу Дарью Касаткину (11), в четвёртом – на Линду Носкову (29) или Марию Саккари (7), в четвертьфинале – на Арину Соболенко (2), а в полуфинале – на Елену Рыбакину (4).

Из всех потенциальных соперниц на этом «РГ» Мирра играла только с Питонс Стирнс (0-1 в личных встречах), Линдой Носковой (1-1), Ариной Соболенко (0-2) и Еленой Рыбакиной (0-1). С одной стороны, первая опасность может подстерегать Андрееву-младшую уже в матче с Азаренко. Виктория недавно рассказывала, что в 35 лет чувствует себя лучше, чем когда-либо; она играет активно и для Мирры пока на корте остаётся незнакомым оппонентом. Хотя это же, с другой стороны, для россиянки может стать хорошим вызовом. Да и возможное испытание Мирры в третьем круге не сравнится с тем, что подарил жребий её сестре Эрике.

Эрика и Мирра Андреевы Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом же круге Андреева-старшая сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Друг с другом теннисистки раньше не играли, но с белорусской спортсменкой дважды встречалась Мирра. И оба раза она в двух сетах терпела поражение.

Соболенко к французскому мэйджору подходит в хорошей форме: как минимум так можно судить по финалам на предыдущих «тысячниках» в Мадриде и Риме. Справиться с прессингом белоруски Эрике будет сложно. Но это турнир «Большого шлема». И стоит сделать оговорку, что на нём возможно всё.

Вместе на «Больших шлемах» Андреевы сыграют во второй раз. До этого они вышли в основу как раз на прошлогоднем «Ролан Гаррос»: Мирра через победу в квалификации, а Эрика – как лаки-лузер. Тогда младшая из сестёр добралась до третьего круга, где проиграла Кори Гауфф (7:6, 1:6, 1:6), а старшая потерпела поражение в первом же матче с Эммой Наварро (2:6, 6:3, 4:6). У Эрики в целом пока побед в основной сетке ТБШ нет.

Однако Андреевы были не первыми сёстрами из России, кто вместе сыграл на «Большом шлеме». До них на мэйджоре отметились Кудерметовы: 20-летняя Полина и 27-летняя Вероника оказались в основе Australian Open – 2023. Младшая тогда завершила борьбу в первом круге, а старшая – во втором. Больше Кудерметовы на одном ТБШ не играли.

Самыми яркими же сёстрами в теннисе, ожидаемо, считаются сëстры Уильямс и Плишковы. Серена и Винус на двоих выиграли в одиночке 30 «Больших шлемов». Каролина на ТБШ дважды добиралась до финалов (US Open – 2016, Уимблдон-2021), а Кристина играла в третьем круге AO-2017 и Уимблдона-2015).

Похожий на Андреевых путь сейчас проходят сёстры Фрухвиртовы из Чехии. 19-летняя Линда добиралась до четвёртого круга на AO-2023, а 17-летняя Бренда на австралийском ТБШ играла в этом году во втором круге. В Париже в текущем сезоне чешки, занимающие 146-ю и 90-ю строчку рейтинга соответственно, не сыграют.

И всё же сёстры Андреевы идут своим путём, который они продолжат на «Ролан Гаррос». Французский «Большой шлем» пройдёт с 26 мая по 9 июня. А за всеми событиями из Парижа следите на «Чемпионате».