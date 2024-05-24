21-летняя Авдеева выиграла отбор «Ролан Гаррос». Юлия с первой попытки вышла в основу ТБШ

В пятницу, 24 мая, на Открытом чемпионате Франции завершились квалификационные матчи. В финал отборочного турнира «Ролан Гаррос» вышли три российские теннисистки: Оксана Селехметьева, Юлия Авдеева и Анастасия Захарова. В первых двух матчах квалификации наиболее убедительные результаты продемонстрировала Селехметьева. За два поединка она не проиграла ни сета. Что касается Авдеевой и Захаровой, то в первом круге они побеждали соперниц в трёх партиях, а во втором избежали потери сета.

В решающем матче отбора 21-летняя Селехметьева, занимающая 514-е место в рейтинге WTA, встречалась с представительницей США Кэти Волынец, которая на год старше. Волынец идёт 109-й в мировой классификации, то есть располагается на 405 строчек выше. И сегодня она оказалась сильнее.

Селехметьева неудачно начала игру. В актив она себе может занести разве что второй гейм, в котором Волынец ушла с трёх брейк-пойнтов. В остальном же американка превосходила россиянку. Поведя 5:0 с тремя брейками, Кэти расслабилась, и Оксана получила возможность вернуться в борьбу. Она отыграла один брейк, а затем и второй, после того как в восьмом гейме спаслась с двух сетболов. Но погоня Селехметьевой не увенчалась успехом. В девятом гейме она взяла только очко на подаче, и соперница забрала партию — 6:3 за 50 минут.

Во втором сете у Селехметьевой были шансы выйти вперёд, но в пятом гейме она не использовала ни одного из трёх брейк-пойнтов. Восьмой гейм, на своей подаче, Оксана проиграла — 5:3 в пользу Волынец. Кэти не смогла подать на матч, но в 10-м гейме использовала второй матчбол на приёме, избежав нервной для себя концовки партии, — 6:3, 6:4 за 1 час 40 минут.

21-летняя Авдеева играла с 22-летней австралийкой Оливией Гадеки. Авдеева, для которой это первый опыт участия в ТБШ вообще и в квалификации в частности, располагается на 188-й строчке в мировом рейтинге, а Гадеки опережает её на 23 позиции. Но это не помешало россиянке обыграть соперницу.

Авдеева вчистую провалила первый сет. На приёме Юлия не подбиралась к брейк-пойнтам, а подача у неё тоже не шла — пять двойных ошибок за партию. Как результат, Гадеки сделала два брейка и в седьмом гейме подала на сет — 6:1 за 28 минут.

Однако во второй партии Авдеева смогла исправиться. У россиянки кардинально улучшилась подача: в первом сете процент попадания первой составил 30%, а во втором — 77%! Двойная ошибка была всего одна, а эйсов — целых четыре (против одного в первой партии). В этом сете у Гадеки не было брейк-пойнтов, а Юлия, дожав её с пятого брейк-пойнта в шестом гейме, в девятом гейме подала на партию — 6:3 за 44 минуты.

В начале решающей партии Авдеева испытывала сложности. Первый гейм, на приёме, она проиграла под ноль, а во втором ушла с брейк-пойнта. Этот момент стал переломным. После 1:1 россиянка выиграла четыре гейма подряд, не подпуская соперницу к брейк-пойнтам. Седьмой гейм Юлия отдала, так что скрытой «баранки» не получилось, а в восьмом гейме, отыграв сперва двойной брейк-пойнт, реализовала первый же матчбол, оформив волевую победу, — 1:6, 6:3, 6:2 за 1 час 53 минуты. Так Авдеева с первой попытки пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема».

22-летняя Захарова, 166-я ракетка мира, вышла на корт с ровесницей Евой Лис — немецкая теннисистка идёт 145-й в рейтинге WTA. В первом сете Захарова не лучшим образом действовала в геймах на своей подаче, освоившись лишь в самой концовке. Россиянка отдала второй гейм, взяв только очко на подаче, тут же сделала обратный брейк, но в четвёртом гейме упустила подачу с 40:15. Лис дожала её с четвёртого брейк-пойнта и повела 3:1. В дальнейшем немецкая теннисистка спокойно удерживала добытое преимущество и в девятом гейме подала на партию — 6:3 за 44 минуты.

Во втором сете Анастасия могла повести с брейком, но во втором гейме упустила брейк-пойнт, после чего отдала и свою подачу. В середине партии она сумела восстановить равенство, забрав гейм на приёме — 3:3. Затем последовал обмен брейками, а в 10-м гейме Захарова не реализовала сетбол на приёме — 5:5. В 11-м гейме россиянка опять проиграла подачу, но Лис в ответ не смогла подать на матч — 6:6. На тай-брейке Анастасия, сделавшая четыре двойные ошибки за партию, вела 6:3 с отрывом в один брейк и удержала этот перевес, использовав третий сетбол, — 7:6 (7:5) за 1 час 15 минут.

На заключительную партию Захаровой, похоже, просто не хватило сил. В первых четырёх геймах она выиграла только три очка, после чего борьба, по сути, закончилась. Подавая в седьмом гейме, Лис использовала второй матчбол — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 за 2 часа 30 минут.

Таким образом, из шести россиянок, изначально заявленных в квалификацию, в основную сетку вышла только одна, а именно Юлия Авдеева. Также на турнир пробилась финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года, бывшая пятая ракетка мира Сара Эррани. В решающем матче отбора 37-летняя итальянка на двух тай-брейках победила румынку Елену-Габриэлу Русе — 7:6 (10:8), 7:6 (7:4).

Соревнования в основных сетках «Ролан Гаррос» начнутся в воскресенье, 26 мая. Турнир завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».