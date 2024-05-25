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Теннисные матчи воскресенья 26 мая 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

4 топ-матча воскресенья в теннисе: Кудерметова, Рублёв и Шнайдер открывают «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Теннисные матчи воскресенья 26 мая 2024
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За кем следить 26 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Таро Дэниэл (Япония), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл

Интрига: каким получится старт Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2024?

Андрей Рублёв начинает путь на «Ролан Гаррос» — 2024 матчем с японцем Таро Дэниэлом. На уровне ATP теннисисты встречались дважды, и оба раза сильнее был россиянин — в Майами-2019 и Белграде-2022. А вот на соревнованиях уровнем ниже преуспел как раз японец — на «челленджере» в Севилье-2016 и в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2017. Победитель новой встречи сыграет во втором круге с кем-то из пары Педро Мартинес-Портеро — Тьяго Агустин Тиранте.

Андрей — один из лидеров российского тенниса:
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра и другие. Все россияне на «Ролан Гаррос» — 2024
Медведев, Рублёв, Касаткина, Мирра и другие. Все россияне на «Ролан Гаррос» — 2024

🎾 12:00*: Мари Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 29), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: справится ли Кудерметова с непростой чешкой?

Вероника Кудерметова начинает «Ролан Гаррос» — 2024 матчем с непростой чешкой Мари Боузковой. Теннисистки ранее встречались пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу россиянки. Вероника выиграла в финале WTA-125 в Гвадалахаре-2019, в Индиан-Уэллсе-2022 и Риме-2023, а Мари — на ITF 75K в Праге-2015 и в квалификации Брисбена-2020. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Джессика Бузас Манейро — Яна Фетт.

Вероника набирает обороты на грунтовых кортах:
Невероятный камбэк Кудерметовой! Россиянка выиграла самый длинный матч в истории Штутгарта
Невероятный камбэк Кудерметовой! Россиянка выиграла самый длинный матч в истории Штутгарта

🎾 12:00*: Ван Яфань (Китай) — Мария Тимофеева (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Интрига: каким получится дебют Марии Тимофеевой на «Ролан Гаррос»?

20-летняя Мария Тимофеева успешно дебютировала на ТБШ в этом году, дойдя до четвёртого круга Australian Open. Теперь юная россиянка впервые в основной сетке «Ролан Гаррос». Её первой соперницей будет китаянка Ван Яфань, которая на 10 лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница во втором круге встретится с кем-то из пары Айла Томлянович — Даяна Ястремская.

Мария пережила неприятный момент в столице Испании:
Российскую теннисистку обокрали в Мадриде. Игроков в последнее время грабят очень часто
Российскую теннисистку обокрали в Мадриде. Игроков в последнее время грабят очень часто

🎾 15:30*: Хлоэ Паке (Франция, WC) — Диана Шнайдер (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Хлоэ Паке
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: повторит ли Диана Шнайдер свой рекорд на «Ролан Гаррос»?

Россиянка Диана Шнайдер в прошлом году дебютировала на «Ролан Гаррос» и дошла до второго круга. Теперь на старте турнира 20-летней спортсменке играть с местной теннисисткой Хлоэ Паке. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Победительница далее сразится с кем-то из пары Катержина Синякова — Далма Галфи.

Диана успешно дебютировала на итальянском «тысячнике»:
Шнайдер выиграла российское дерби в Риме. Кудерметова с «баранкой» уступила чемпионке ТБШ
Шнайдер выиграла российское дерби в Риме. Кудерметова с «баранкой» уступила чемпионке ТБШ
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