«К нашим нареканий нет». Медведев, Мирра и ещё шесть россиян едут на Олимпиаду в Париже

В ситуации с допуском российских теннисистов на Олимпийские игры в Париже наконец-то наступила полная ясность. Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что все наши одиночники, попавшие в первую четвёрку от страны в рейтингах ATP и WTA по итогам «Ролан Гаррос», смогут выступить на Играх. Об этом рассказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Пришёл ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что всё зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Таким образом, в мужском одиночном разряде на Играх 2024 года от России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, а в женском — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил, что не сомневался: так и будет. «Я не сомневался в том, что российские теннисисты будут допущены до Олимпиады в Париже. Много раз об этом говорил и знал уже давным-давно.

Будем надеяться на хорошие выступления. Хочется, чтобы без олимпийских наград из Парижа не уехали. Но никто ни от чего не застрахован. Я оптимистичен и думаю, что шансы есть, и немаленькие», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Таким образом, представителям ITF потребовалось три дня, чтобы сделать вывод, что никто из российских теннисистов не нарушил правил выступления в нейтральном статусе. На Олимпиаде наши парни и девушки будут выступать на тех же условиях, что и в профессиональном туре: без флага, гимна и так далее — увы, это уже становится привычным. Нет сомнений, что в федерации внимательно отслеживали поведение спортсменов в соцсетях, потому что именно там риск нарушения нейтральности наиболее высок.

В этой связи вопросы могли возникнуть к Карену Хачанову. 9 мая Хачанов поздравил в соцсетях с Днём Победы, опубликовав изображение георгиевской ленты. Это возмутило некоторых подписчиков, усмотревших в этом нарушение нейтрального статуса. А в июле 2023 года украинская теннисистка Даяна Ястремская обрушилась на Мирру Андрееву.

Мирра Андреева на Australian Open — 2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершённых в отношении украинцев. А в WTA просто сказали, что не будут вмешиваться. Я расстроена, но продолжу бороться за свою страну, семью и друзей», — написала украинка в своих соцсетях.

Ястремская, однако, не уточнила, о каких именно публикациях идёт речь. К счастью, здравый смысл возобладал, и Андреевой, как и Хачанову, ничто не мешает выступить на Играх.

Теперь главное, чтобы все наши участники при подготовке к Олимпиаде избежали травм. Игры в Париже пройдут на кортах «Ролан Гаррос», а перед этим в Лондоне состоится Уимблдон — травяной мэйджор исторически считается наиболее престижным из четырёх. Если кто-то из топ-4 не дай бог получает травму либо просто отказывается выступать, его заменяет следующий по рейтингу. Для понимания общей картины предлагаем вашему вниманию список представителей России в первой сотне рейтингов ATP и WTA.

Россияне в топ-100 рейтинга ATP (в скобках — место)

Россиянки в топ-100 рейтинга WTA (в скобках — место)

Дарья Касаткина (14)

Людмила Самсонова (15)

Екатерина Александрова (16)

Мирра Андреева (23)

Анна Калинская (24)

Анастасия Павлюченкова (26)

Вероника Кудерметова (34)

Анастасия Потапова (36)

Диана Шнайдер (48)

Анна Блинкова (60)

Элина Аванесян (78)

Эрика Андреева (100)

Аванесян почти наверняка можно вычеркнуть из этого списка. Сейчас WTA считает её нейтральной спортсменкой (то есть россиянкой), однако переход в сборную Армении вот-вот будет оформлен официально.

Парный разряд и микст

Допуск в эти виды осуществляется отдельно. На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) сказано, что каждый национальный олимпийский комитет (НОК) может получить до 12 квот (шесть каждого пола): по четыре спортсмена в каждом из одиночных разрядов, по две пары в каждом из парных разрядов и одна пара в смешанном разряде.

В каждом из парных разрядов будут участвовать 32 команды — максимум две от одного НОКа. Первыми квоты получают топ-10 теннисистов из парных рейтингов ATP и WTA при условии, что у них есть партнёр из того же НОКа в топ-300 рейтинга и что квалификация партнёра не приведёт к превышению НОКом максимальной квоты. После этого квоты распределяются по суммарному рейтингу партнёров. Приоритет отдаётся парам, в которых уже есть квалифицировавшиеся на Игры спортсмены.

Екатерина Макарова и Елена Веснина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В соревнованиях в миксте участвуют только спортсмены, которые уже квалифицировались на Игры в одиночном или парном разрядах — всего 16 команд, максимум одна команда на НОК. Пара квалифицируется на основе суммарного рейтинга партнёров.

Стоит отметить, что в парном разряде на Олимпиаду-2024 могут поехать такие прославленные теннисистки, как Вера Звонарёва и Елена Веснина — обе по замороженному рейтингу. Звонарёва взяла бронзу в «одиночке» в далёком уже 2008 году в Пекине, а Веснина завоевала золото в парном разряде на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Все мы были в подвешенном состоянии, но всегда ведь надеешься на лучшее. Было очевидно, что мы должны быть допущены. Слава богу, ситуация разрешилась положительно.

Олимпийские игры — такой турнир, который стоит особняком для каждого. Даже на фоне турниров «Большого шлема». Со всеми девчонками общалась, они настроены на успешное участие, хотят добиться хороших результатов», — цитирует Веснину «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир начнётся 27 июля и завершится 4 августа.