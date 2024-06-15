Всё идёт к тому, что окончательный состав на Игры в Париже узнаем только в июле.

Рублёв и ещё двое теннисистов от России не сыграют на Олимпиаде. А вот Мирра хочет поехать

Не успели российские болельщики порадоваться, что все наши топовые теннисисты-одиночники должны поехать на Олимпиаду в Париже, как в список пришлось вносить изменения. Изначально предполагалось, что на Игры попадут первые четыре ракетки России в рейтингах ATP и WTA по итогам Открытого чемпионата Франции. У мужчин это Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Однако спустя два дня после получения ответа от Международной федерации тенниса (ITF), у которой не возникло вопросов к российским теннисистам, в список пришлось вносить коррективы. Сначала стало известно, что на Олимпиаду-2024 не поедет Рублёв. Об этом стало известно со слов Марины Марьенко, мамы теннисиста.

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать в Олимпиаде. Но он не сказал почему. У него, конечно, было желание участвовать в этом турнире.

Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить своё горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю», — приводит слова Марины Марьенко Sport24.

Отсутствие Рублёва — серьёзная потеря. Андрей, пожалуй, лучший грунтовик России, а ведь Игры в Париже будут проходить на кортах «Ролан Гаррос». А на Олимпиаде-2020 в Токио, проходившей в 2021 году, Рублёв в смешанном парном разряде вместе с Анастасией Павлюченковой завоевал золотую медаль — пусть и на харде, но всё же.

Чуть позже стало известно, что на Олимпиаде не выступят и Карен Хачанов с Людмилой Самсоновой. В отношении Рублёва президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил, что спортсмену требуется восстановление. «Рублёв, Хачанов, Самсонова не сыграют на Олимпиаде. Андрею требуется восстановление, он ведь играет всё подряд. Организм не железный», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Так кто же сыграет от России на Олимпиаде?

Окончательной ясности нет. ФТР должна отправить заявку на Игры до 19 июня. Но и это ещё не всё. Международный олимпийский комитет (МОК) внимательно относится к соблюдению россиянами пресловутого нейтрального статуса, и потому заявка может измениться в любой момент до 4 июля — именно эта дата заявлена как крайний срок. А то мало ли, вдруг кто-то напишет в соцсетях что-нибудь недозволенное… Кроме того, нельзя исключать вероятность травм либо дальнейших отказов.

Таким образом, можно лишь прикидывать, кто из наших теннисистов выступит на Играх. За основу, как и прежде, берутся рейтинги ATP и WTA по итогам 52 недель после «Ролан Гаррос». И по состоянию на момент публикации материала на Игры от России едут следующие теннисисты:

Мужчины

Женщины

Даниил Медведев на Олимпиаде-2020 в Токио Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом шансы Карацева выступить на Играх, прямо скажем, невелики. На официальном сайте МОК указано, что в каждом из одиночных разрядов примут участие по 64 теннисиста. На основании рейтингов определятся 56 из них, с учётом максимальной квоты в четыре спортсмена на один НОК. Ещё шесть квот распределит ITF.

Оставшиеся две квоты зарезервированы для победителей прошлых Олимпийских игр или турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, которые не смогли квалифицироваться согласно другим критериям, при условии, что он или она входят в топ-400 рейтинга и что при этом не будет превышена квота НОК в четыре спортсмена.

Всё это означает, что Аслану с учётом его 92-го места в рейтинге для попадания в сетку нужны массовые отказы теннисистов, располагающихся выше.

Впрочем, ещё ничего окончательно не решено. По некоторым данным, серебряный призёр Токио-2021 Карен Хачанов всё ещё консультируется с врачами в надежде попасть на ОИ в Париже. А вот Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова, по словам источника «Матч ТВ», не горят желанием ехать в столицу Франции.

Кроме того Тарпищев сообщил, что 17-летняя Мирра Андреева хочет выступить на Олимпиаде в Париже. На «Ролан Гаррос» Андреева-младшая дошла до полуфинала. «Сложности есть. Пока мы общаемся с игроками, составляем список состава, который пошлём в Международную федерацию тенниса. Но Андреева, например, хочет сыграть на Олимпиаде», — добавил президент ФТР.

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил сожаление по поводу отсутствия Рублёва. По его словам, Андрей мог побороться за победу. «Жаль, что у нас не сыграют все сильнейшие, игроки первой двадцатки. Ребята вполне могли бороться за медали, Рублёв – даже за победу. Безусловно, это потеря и для нас, и для турнира.

Думаю, что не только у нас будут такие снятия. Всё-таки сейчас начался сезон на траве, теннисисты готовятся к Уимблдону, и возвращаться с травы обратно на грунт ради одного турнира не очень просто. В былые времена олимпийский турнир в принципе был не в фаворе», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа.