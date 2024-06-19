Галле, 19 июня: расписание игрового дня

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Сегодня, 19 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоятся матчи первого и второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч. Время начала матчей приблизительное.

Галле, 19 июня:

13:00 мск. Лучано Дардери (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — первый круг;

13:00 мск. Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Михельсен (США) — первый круг;

14:30 мск. Доминик Кёпфер (Германия) — Артюр Фис (Франция) — второй круг;

16:00 мск. Даниил Медведев (Россия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — второй круг;

— Чжан Чжичжэнь (Китай) — второй круг; 16:00 мск. Кристофер Юбэнкс (США) — Александр Бублик (Казахстан) — второй круг;

17:30 мск. Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Зверев (Германия) — второй круг.

Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана.