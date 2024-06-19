Берлин, 19 июня: расписание игрового дня

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Сегодня, 19 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) пройдут матчи первого и второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Берлин, 19 июня:

12:00 мск. Виктория Азаренко (Беларусь) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — второй круг;

13:30 мск. Синьюй Ван (Китай) — Онс Жабер (Тунис) — первый круг;

15:00 мск. Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — второй круг;

16:30 мск. Маркета Вондроушова (Чехия) — Анна Калинская (Россия) — второй круг;

— второй круг; 18:00 мск. Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — второй круг.

Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.