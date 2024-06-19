Медведев — Чжичжэнь: тестовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Галле
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Сегодня, 19 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за выход в следующий раунд встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 42-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и китайским теннисистами.
Галле. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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42
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Отметим, что встреча на турнире в Галле будет первой между двумя теннисистами. Ранее им не доводилось проводить очные матчи друг против друга.
Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.
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