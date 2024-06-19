Синнер: у меня всегда бывают непростые игры с Грикспором

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над 27-й ракеткой мира теннисистом из Нидерландов Таллоном Грикспором.

«Да, это был довольно тяжёлый матч. Когда я встречаюсь с Таллоном (Грикспор. — Прим. «Чемпионата»), это всегда очень непростые матчи. Он очень хорошо подавал на протяжении всей игры, я был впереди в первом сете на тай-брейке, но допустил пару ошибок. Я старался сохранять концентрацию, пусть и допустил ошибки во втором сете. Но сделал всё, что мог. Очень радует, что я исправил ситуацию в третьем сете. Надеюсь, в следующем раунде я буду играть ещё лучше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, встреча между Синнером и Грикспором завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 в пользу итальянца. Отметим, что Янник Синнер проиграл тай-брейк первого сета, ведя в нём со счётом 5:1. Следующим соперником 22-летнего Синнера в Галле станет 45-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.