Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер: у меня всегда бывают непростые игры с Грикспором

Синнер: у меня всегда бывают непростые игры с Грикспором
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над 27-й ракеткой мира теннисистом из Нидерландов Таллоном Грикспором.

«Да, это был довольно тяжёлый матч. Когда я встречаюсь с Таллоном (Грикспор. — Прим. «Чемпионата»), это всегда очень непростые матчи. Он очень хорошо подавал на протяжении всей игры, я был впереди в первом сете на тай-брейке, но допустил пару ошибок. Я старался сохранять концентрацию, пусть и допустил ошибки во втором сете. Но сделал всё, что мог. Очень радует, что я исправил ситуацию в третьем сете. Надеюсь, в следующем раунде я буду играть ещё лучше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Галле. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 14:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		3 2
         
Таллон Грикспор
27
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Напомним, встреча между Синнером и Грикспором завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 в пользу итальянца. Отметим, что Янник Синнер проиграл тай-брейк первого сета, ведя в нём со счётом 5:1. Следующим соперником 22-летнего Синнера в Галле станет 45-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.

Материалы по теме
Выиграют ли Калинская и Синнер турниры на одной неделе? Есть пример для подражания
Выиграют ли Калинская и Синнер турниры на одной неделе? Есть пример для подражания
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android