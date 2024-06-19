Янник Синнер рассказал о трудностях, которые испытывает при игре на травяном покрытии

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер поделился мнением относительно игры на травяном покрытии. У спортсмена возникают некоторые трудности.
«Поначалу это никогда не бывает легко. Движения отличаются от движений на других покрытиях. Я просто стараюсь оставаться очень агрессивным во время первого удара, даже если допускаю ошибки. Было здорово вернуться на корт. Рад, что могу играть здесь на таком уровне. Атмосфера великолепная», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Напомним, в первом круге турнира в Галле (Германия) Синнер одержал победу над 27-й ракеткой мира Таллоном Грикспором. Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 в пользу итальянца. Отметим, что Янник Синнер проиграл тай-брейк первого сета, ведя в нём со счётом 5:1. Следующим соперником 22-летнего Синнера в Галле станет 45-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.
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