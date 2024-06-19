Алькарас прокомментировал победу на старте турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал начало травяного сезона в туре ATP с победы.
«Первый матч в году на траве и первая победа! Очень рад вернуться на турнир в Лондоне!» — написал спортсмен в социальных сетях.
Накануне, 18 июня, в матче первого круга соревнований категории ATP-500 в Лондоне испанец обыграл 26-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Алькараса.
21-летний Алькарас – трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024. Карлос стал самым молодым теннисистом в истории, выигравшим «Шлем» на всех покрытиях (хард, трава и грунт). На его счету также пять титулов на турнирах серии «Мастерс».
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