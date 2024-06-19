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Алькарас прокомментировал победу на старте турнира в Лондоне

Алькарас прокомментировал победу на старте турнира в Лондоне
Карлос Алькарас
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал начало травяного сезона в туре ATP с победы.

«Первый матч в году на траве и первая победа! Очень рад вернуться на турнир в Лондоне!» — написал спортсмен в социальных сетях.

Накануне, 18 июня, в матче первого круга соревнований категории ATP-500 в Лондоне испанец обыграл 26-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Алькараса.

21-летний Алькарас – трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024. Карлос стал самым молодым теннисистом в истории, выигравшим «Шлем» на всех покрытиях (хард, трава и грунт). На его счету также пять титулов на турнирах серии «Мастерс».

Лондон. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 17:05 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Франсиско Серундоло
26
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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