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Осака, Возняцки и Кербер получили уайлд-кард на Уимблдон-2024

Организаторы Уимблдона-2024 опубликовали первичные списки с именами игроков, которые получили уайлд-кард.

Среди наиболее известных имён в женской части турнира оказались экс первые ракетки мира датчанка Каролина Возняцки и немецкая теннисистка Анжелика Кербер, победительница четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака и чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану.

В мужской части соревнований семь из восьми карточек получили британские теннисисты.

Ранее португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях сообщил, что уайлд-кард получит австрийский теннисист Доминик Тим. Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас (Испания), а в женском – Маркета Вондроушова (Чехия).