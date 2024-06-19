Тарпищев — о составе на микст Олимпиады-2024: определимся на месте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что состав смешанного дуэта, который выступит на олимпийском турнире в Париже, будет определён накануне старта соревнований.

«В миксте мы заявку подадим 24 июля, в первый день теннисного турнира. На месте определимся. Пока не озвучиваем, потому что исходить будем из нагрузок, которые лягут на игроков, особенно на ребят, которые в миксте выполняют 2/3 объёма работы. На прошлой Олимпиаде в Токио так рискнули: объединили в пару Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублёва, потому что они были наиболее свежими. Они никогда вместе не играли, первый раз вышли в миксте на корт и выиграли Олимпийские игры», — сказал Тарпищев «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее в ФТР объявили состав спортсменов, которые поедут в столицу Франции. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.