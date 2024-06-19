«Чемпионат» разыгрывает подарки с «Ролан Гаррос» — 2024. Конкурс проходит в телеграм-канале «Чемп.Теннис». Подписчик, который выполнил условия участия, может стать обладателем сумки или футболки с престижного международного турнира. Имя победителя станет известного 1 июля.

С подробностями конкурса можно ознакомиться ниже.

Напомним, 9 июня испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для спортсмена этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022. В финале «Ролан Гаррос» — 2024 Алькарас (3) со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Благодаря данной победе Карлос стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях.