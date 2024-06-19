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Мария Саккари прекратила сотрудничество с Дэвидом Уиттом — SDNA

Мария Саккари прекратила сотрудничество с Дэвидом Уиттом — SDNA
Мария Саккари
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Греческая теннисистка, девятая ракетка мира Мария Саккари прекратила сотрудничество с Дэвидом Уиттом. Об этом сообщило SDNА.

51-летний американский специалист начал сотрудничество со спортсменкой в феврале этого года. За это время Саккари стала финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе (США), полуфиналисткой соревнований в Чарльстоне (США) и покинула Открытый чемпионат Франции — 2024 в первом круге.

Накануне в первом круге турнира в Берлине (Германия) Мария Саккари потерпела поражение от белорусской теннисистки, 19-й ракетки мира Виктории Азаренко. Счёт 6:4, 6:2 в пользу белоруски.

Берлин. 1-й круг
18 июня 2024, вторник. 17:00 МСК
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Встреча Азаренко с Саккари продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Виктория три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Марии семь эйсов, семь двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

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