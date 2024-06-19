Мария Саккари прекратила сотрудничество с Дэвидом Уиттом — SDNA

Греческая теннисистка, девятая ракетка мира Мария Саккари прекратила сотрудничество с Дэвидом Уиттом. Об этом сообщило SDNА.
51-летний американский специалист начал сотрудничество со спортсменкой в феврале этого года. За это время Саккари стала финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе (США), полуфиналисткой соревнований в Чарльстоне (США) и покинула Открытый чемпионат Франции — 2024 в первом круге.
Накануне в первом круге турнира в Берлине (Германия) Мария Саккари потерпела поражение от белорусской теннисистки, 19-й ракетки мира Виктории Азаренко. Счёт 6:4, 6:2 в пользу белоруски.
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Встреча Азаренко с Саккари продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Виктория три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Марии семь эйсов, семь двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.
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