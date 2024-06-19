Виктория Азаренко прошла в третий круг турнира в Берлине
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Белорусская теннисистка, 19-я ракетка мира Виктория Азаренко вышла в третий круг соревнований в Берлине (Германия). Сегодня во втором раунде турнира WTA-500 она обыграла 157-ю ракетку мира из Турции Зейнеп Сёнмез со счётом 6:3, 6:3.
За время игры Азаренко выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов, а также допустила четыре двойные ошибки. Её соперница допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала два брейк-пойнта из семи. Игра продолжалась 1 час 30 минут.
Берлин. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 13:10 МСК
19
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
157
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
В следующем раунде соревнований Азаренко встретится с победителем противостояния между россиянкой Вероникой Кудерметовой и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Эта встреча состоится завтра, 20 июня.
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