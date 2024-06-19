Виктория Азаренко прошла в третий круг турнира в Берлине

Белорусская теннисистка, 19-я ракетка мира Виктория Азаренко вышла в третий круг соревнований в Берлине (Германия). Сегодня во втором раунде турнира WTA-500 она обыграла 157-ю ракетку мира из Турции Зейнеп Сёнмез со счётом 6:3, 6:3.

За время игры Азаренко выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов, а также допустила четыре двойные ошибки. Её соперница допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала два брейк-пойнта из семи. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

В следующем раунде соревнований Азаренко встретится с победителем противостояния между россиянкой Вероникой Кудерметовой и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Эта встреча состоится завтра, 20 июня.