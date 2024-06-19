38-летний Рафаэль Надаль показал, как готовится к Олимпиаде в Париже

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в социальных сетях опубликовал видео с тренировки на грунтовом покрытии к Олимпиаде-2024.

Ранее Надаль заявил, что будет участвовать на турнире в Бостаде (Швеция), чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Париже. Он получил уайлд-кард на данный турнир категории ATP-250, который пройдёт с 15 по 21 июля.

Ранее Феррер подтвердил, что Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016-м стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».