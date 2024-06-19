Женская сборная России по теннису выиграла командный турнир на Играх БРИКС

Женская сборная России по теннису завоевала золотые медали командного турнира на Играх БРИКС — 2024. В финале соревнований была обыграна сборная Беларуси.

В первой встрече финала 170-я ракетка мира Полина Кудерметова обыграла 429-ю ракетку мира из Беларуси Эвелину Ласкевич. Счёт — 6:2, 5:7, 7:5. В свою очередь, Елена Приданкина (Россия, 266-я ракетка мира) обыграла Дарью Хомутянскую (Беларусь) со счётом 6:3, 6:0.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани.

Ранее 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться во второй круг квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2024. В стартовом матче на турнире она в трёх сетах уступила австралийской теннисистке Кимберли Биррелл (154-я в рейтинге WTA) — 6:2, 0:6, 3:6.