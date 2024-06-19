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Российские теннисисты выиграли командный турнир на Играх БРИКС

Российские теннисисты выиграли командный турнир на Играх БРИКС
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Мужская сборная России по теннису завоевала золотые медали командного турнира на Играх БРИКС — 2024. В финале россияне были сильнее сборной Беларуси.

В первом матче финала 374-я ракетка мира 20-летний Илья Симакин победил Эрика Арутюняна (547-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (12:10), 6:1. Во втором поединке 19-летний Данил Панарин, который занимает 1273-ю строчку мирового рейтинга АТР, уверенно обыграл Даниила Остапенкова (709-я ракетка мира) – 6:1, 6:4.

Сегодня, 19 июня, женская сборная России с Полиной Кудерметовой и Еленой Приданкиной также выиграла золотую медаль соревнований.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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