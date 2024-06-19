Матчи Калинской и Касаткиной в Берлине состоятся 20 июня

Матчи российских теннисисток Анны Калинской и Дарьи Касаткиной на турнире серии WTA-500 в Берлине (Германия) состоятся завтра, 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба WTA в соцсетях.

Из-за дождя организаторами было принято решение перенести матчи второго круга с участием российских теннисисток с сегодняшнего дня, 19 июня, на завтра, 20 июня.

24-я ракетка мира Калинская сыграет с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой (Чехия), 14-я ракетка мира Касаткина — с Ариной Соболенко (Беларусь). Чешка посеяна на турнире под пятым номером, белоруска — вторая сеяная.

Напомним, в первом раунде турнира в Берлине Калинская обыграла Нао Хибино (Япония), Касаткина была сильнее украинской теннисистки Марты Костюк.