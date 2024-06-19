Экс вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась философскими мыслями в своих соцсетях.

«И наступит день, когда ты оглядываешься назад и замечаешь, что всё изменилось, что ты уже не тот человек и ничто уже не будет прежним. И это нормально. Ты осознаёшь, чего действительно хочешь, а чего нет. Что ты гораздо лучше осознаёшь свои эмоции и мысли. Что всё выходит наружу. Жизнь такая…

Проходите этапы и проживайте впечатления на полную катушку. Потому что однажды вы взглянете назад ещё раз, и всё снова изменится», – написала Бадоса.

26-летняя Бадоса занимает 118-ю строчку рейтинга. На «Ролан Гаррос» — 2024 испанка дошла до третьего круга, где проиграла белоруске Арине Соболенко. Бадоса планирует сыграть на травяном турнире в Бад-Хомбурге (Германия), который состоится с 23 по 29 июня.