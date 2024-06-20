«Я никогда не видел такого в теннисе». Алькарас — о новых правилах ATP

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас осудил новое правило отсчёта времени между подачами и заявил, что это плохо для игроков.

«Судья на вышке сказал мне, что это новое правило, часы никогда не останавливаются, после окончания розыгрыша очка часы начинаются. Это плохо для игрока. Я заканчиваю очко у сетки, и у меня нет времени идти за мячами.

Я не говорю о том, чтобы пойти за полотенцем, нет, нет. У меня даже нет времени на мячи. Это безумие. Я никогда не видел такого в теннисе», — приводит слова Алькараса Relevo.

На турнирах, проходящих на этой неделе в Галле и Лондоне, ATP решила запускать часы подачи по окончании очка, а не по команде судьи, в результате чего у игроков стало меньше времени между очками.

Напомним, в матче второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Карлос Алькарас проиграл 31-й ракетке мира британскому теннисисту Джеку Дрэйперу. В прошлом году Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Лондоне. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.