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Циципас проиграл Штруффу во втором круге турнира в Галле

Циципас проиграл Штруффу во втором круге турнира в Галле
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в матче второго круга на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.

Галле. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 19:35 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Штруффа восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В 1/4 финала турнира в Галле Штруфф сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана, в финале прошлогоднего турнира обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

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