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«Трава зеленее там, где её поливают». Циципас — о продолжении сезона на новом покрытии

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал популярное выражению по случаю старта травяного сезона.

«Трава зеленее там, где её поливают», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Стефанос Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче первого круга он обыграл 181-ю ракетку мира представителя Германии Генри Сквайра. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Однако, сегодня, 20 июня, в матче второго круга турнира в Галле Циципас проиграл немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.

Травяной турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана.