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Кори Гауфф не вспомнила прошлогоднее поражение Александровой в Берлине

Кори Гауфф не вспомнила прошлогоднее поражение Александровой в Берлине
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не вспомнила о прошлогоднем поражении в матче с российской теннисисткой Екатериной Александровой на турнире в Берлине.

– Думала о прошлогоднем матче с ней здесь же? Счёт был 4:6, 0:6.
– Я играла с ней здесь в прошлом году?

– Да.
– Не помню.

– И ты проиграла.
– Ох, я не помню. Да, я не помню тот матч, поэтому, разумеется, я о нём не думала. Но я стала другим игроком по сравнению с прошлым годом. Она сильная соперница, особенно на траве. Она всегда выигрывает пару титулов на траве, поэтому я знала, что сегодня будет тяжело, — сказала Гауфф в послематчевом комментарии.

Напомним, в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) Кори Гауфф обыграла 20-й номер рейтинга WTA россиянку Екатерину Александрову. Со счётом 7:6 (8:6), 6:2 победу одержала представительница США. В четвертьфинале турнира в Берлине Гауфф встретится с 10-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

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