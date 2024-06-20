Видеообзор поражения Касаткиной от Соболенко во втором круге турнира в Берлине

Сегодня, 20 июня, 14-я ракетка мира из России Дарья Касаткина в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) уступила третьей ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Беларуси.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Касаткиной и Соболенко.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В следующем круге Соболенко встретится с 24-й ракеткой мира из России Анной Калинской. Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.