«Здесь моя мама, друзья и 80-летний дедушка». Дрэйпер — о поддержке на турнире в Лондоне

31-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер рассказал о поддержке близких на травяном турнире категории ATP-500 в родной для теннисиста Великобритании.

«Нет другого места в мире, где я хотел бы находиться сильнее. На этом турнире я нахожусь в окружении всех моих друзей и семьи. На игры приходит мой дедушка, которому только недавно исполнилось 80 лет. У меня здесь мама, мои школьные друзья. Я могу только поблагодарить всех вас», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Сегодня, 20 июня, Дрэйпер в рамках второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) одержал победу над второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. На следующем этапе Джек Дрэйпер сыграет с американским теннисистом Томми Полом.