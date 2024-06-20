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«Успех не приходит в одночасье». Дрэйпер — о победе над Алькарасом

«Успех не приходит в одночасье». Дрэйпер — о победе над Алькарасом
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31-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер поделился эмоциями после победы над второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в матче второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«Я много лет работаю над тем, чтобы участвовать в подобных матчах и испытывать подобные переживания. После всех моих травм в прошлом году я действительно начал уделять время эмоциональной составляющей. Конечно, я продолжал работать над своей игрой. Несмотря на то, что за последние две недели всё сошлось воедино, этот успех не приходит в одночасье. Чтобы добиться подобного, требуется много лет», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

На следующем этапе Джек Дрэйпер сыграет с американским теннисистом Томми Полом. Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня.

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