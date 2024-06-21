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Джокович провёл первую тренировку после операции на колене

Джокович провёл первую тренировку после операции на колене
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Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые после операции на мениске провёл тренировку на корте. Данной новостью он поделился на своей странице в социальной сети, опубликовав видеофрагменты тренировки.

«Теннис, я скучал по тебе! Продолжаем подготовку изо дня в день», — написал Джокович на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос».

Ранее стало известно, что серб собирается восстановиться к Уимблдону-2024. Об этом сообщил журналист, ведущий теннисного подкаста Крейг Шапиро.

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