Джокович провёл первую тренировку после операции на колене

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые после операции на мениске провёл тренировку на корте. Данной новостью он поделился на своей странице в социальной сети, опубликовав видеофрагменты тренировки.

«Теннис, я скучал по тебе! Продолжаем подготовку изо дня в день», — написал Джокович на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос».

Ранее стало известно, что серб собирается восстановиться к Уимблдону-2024. Об этом сообщил журналист, ведущий теннисного подкаста Крейг Шапиро.