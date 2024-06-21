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Гауфф, Пегула и Фритц сыграют на Олимпиаде в Париже, Кис, Шелтон и Тиафо — нет

Гауфф, Пегула и Фритц сыграют на Олимпиаде в Париже, Кис, Шелтон и Тиафо — нет
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Стал известен состав сборной США по теннису на Олимпийские игры в Париже (Франция). Его объявила Федерация тенниса США на своём сайте.

В женском одиночном разряде сыграют Коко Гауфф (2-я ракетка мира), Джессика Пегула (5), Даниэль Коллинз (11) и Эмма Наварро (17). В парном разряде дуэты составят Гауфф и Пегула, а также Коллинз и Дезире Кравчик.

В мужском одиночном разряде на Играх примут участие Тейлор Фритц (12), Томми Пол (13), Кристофер Юбэнкс (44) и Маркос Гирон (53). В парном разряде сыграют Фритц и Пол, а также Раджив Рам и Остин Крайчек.

Стоит отметить, что от участия на Олимпиаде отказались Мэдисон Кис (12), Бен Шелтон (14), Себастьян Корда (23) и Фрэнсис Тиафо (28), хотя отобрались туда по рейтингу.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа. Соревнования пройдут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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