Каролина Возняцки посетила матч сборных Дании и Англии на Евро-2024

Экс первая ракетка мира датская теннисистка Каролин Возняцки посетила матч сборных Дании и Англии на чемпионате Европы по футболу. Об этом она сообщила в соцсетях и поделилась фотографиями. Матч проходил во Франкфурте (Германия).

Возняцки с отцом Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

«Здорово болели сегодня за Данию! Давайте победим в следующем матче и продолжим двигаться вперёд! Благодарю Adidas за великолепное гостеприимство!» – подписала пост Возняцки.

Матч Дания – Англия завершился со счётом 1:1. Сборная Дании занимает второе место в группе С и имеет шансы выйти в плей-офф. В третьем туре датчане сыграют со сборной Сербии.

Каролина Возняцки – победительница одного турнира «Большого шлема». Несколько дней назад стало известно, что датчанка получила уайлд-кард на Уимблдон.